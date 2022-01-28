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Автор Владимир Васютченко

Суточный максимум заражений COVID-19 зафиксировали в РФ

Здоровье

За последние сутки в РФ выявили 98 040 заразившихся коронавирусной инфекцией, что является максимумом с начала пандемии.

Суточный максимум заражений COVID-19 зафиксировали в РФ

Согласно сведениям оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, число госпитализаций больных COVID-19 выросло по сравнению с предыдущими сутками на 9,7% достигнув 14 046 человек.

С начала пандемии в стране зарегистрировали уже 11 502 657 случаев заражения коронавирусом. Более 10 млн заболевших выздоровели, 329 443 скончались.

Ранее инфекционист Николай Малышев заявил, что ближайшие две недели будут тяжёлыми по заболеваемости COVID-19 в РФ в связи с распространением омикрон-штамма. Медик спрогнозировал дальнейший рост числа заражений.

"Цифры будут всё увеличиваться и увеличиваться… Сейчас ещё и "омикрон" наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше", — сказал инфекционист.

По данным оперштаба, на 28 января заразившихся новым вариантом коронавируса выявили уже в 74 регионах страны.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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