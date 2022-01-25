Число госпитализаций больных COVID-19 в РФ выросло за сутки более чем в 2 раза

Количество случаев госпитализации больных коронавирусной инфекции в РФ увеличилось за сутки более чем в два раза.

Согласно сведениям оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, за последние сутки в стране госпитализировали 12 837 заразившихся COVID-19, 24 января — 5970.

"Увеличение госпитализации произошло в 79 регионах, в том числе в 48 регионах увеличение более чем в среднем по России", — отмечается в сообщении штаба.

Суточное число заражений коронавирусом в стране на 25 января составило 67 809 случаев. Всего с начала пандемии в РФ выявлено уже 11 241 109 заразившихся коронавирусом. Более 10 млн заболевших выздоровели, 327 448 скончались, в том числе 681 — за последние сутки.

В настоящее время в стране идёт подъём заболеваемости COVID-19, связанный с распространением омикрон-штамма. По данным оперштаба, случаи заражения новым вариантом коронавируса подтверждены уже в 68 регионах РФ.

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