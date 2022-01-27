Елена Малышева объяснила, как правильно лечить "омикрон"

Елена Малышева опубликовала подробную инструкцию по лечению штамма COVID-19 "омикрон".

Теледоктор назвала "омикрон" подарком, так как данный штамм коронавируса не поражает лёгкие, в 50% случаев протекает бессимптомно, а в половине случаев проявляется в виде ОРЗ.

"Лечение не зависит от того, есть у вас коронавирус или нет. При ОРЗ всё одинаково", — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте.

Малышева перечислила, что требуется больным.

Большое количество воды;

Жаропонижающие, если есть температура.

Для беременных и кормящих мам единственный разрешенный жаропонижающий препарат — это парацетамол. Только для него доказана безопасность применения при беременности и кормлении грудью.

Медик объяснила, в каких случаях надо бить тревогу и обращаться за медицинской помощью.

Если температура выше 38,5 °C более 3 дней и её не снижают жаропонижающие.

Если у вас появилась одышка! То есть вы не можете подняться на второй этаж без остановок или задыхаетесь, когда говорите.

Малышева присоединяется к совету Александра Мясникова, который призывает воздержаться от посещения поликлиники. Хождение по медучредениям, по мнению врачей, может закончиться заражением другими инфекциями.

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