Елена Малышева опубликовала подробную инструкцию по лечению штамма COVID-19 "омикрон".
Теледоктор назвала "омикрон" подарком, так как данный штамм коронавируса не поражает лёгкие, в 50% случаев протекает бессимптомно, а в половине случаев проявляется в виде ОРЗ.
"Лечение не зависит от того, есть у вас коронавирус или нет. При ОРЗ всё одинаково", — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте.
Малышева перечислила, что требуется больным.
Медик объяснила, в каких случаях надо бить тревогу и обращаться за медицинской помощью.
Малышева присоединяется к совету Александра Мясникова, который призывает воздержаться от посещения поликлиники. Хождение по медучредениям, по мнению врачей, может закончиться заражением другими инфекциями.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врач Александр Мясников озвучил неочевидный признак развития рака. Как отметил специалист, наличие опасного заболевания можно определить по состоянию рук.