Доктор Мясников озвучил особенности штамма COVID-19 "омикрон".
Александр Мясников сделал репост записи Владимира Соловьёва в своём Telegram-канале, как бы давая понять, что подписывается под каждым словом журналиста.
Многие медики сходятся во мнении, что "омикрон" протекает и лечится как обычная простуда.
"Рецепт простой: постельный режим, обильное питьё, тёплый чай, режим отдыха", — гласит информация в ТГ-канале.
Обращаться за медицинской помощью, по совету Мясникова, нужно лишь, когда высокая температура держится несколько дней подряд.
"Главная особенность омикрона — он поражает верхние дыхательные пути (например, горло), а лёгкие не трогает. У предыдущих штаммов опасность всегда была связана с угрозой именно для лёгких — в домашних условиях бороться с воспалением было невозможно. И тут важно понимать, что сейчас почти все новые случаи заболевания ковидом вызваны именно омикроном", — сообщается в ТГ-канале теледоктора.
Ранее медик советовал подписчикам воздержаться от посещения медицинских учреждений, если болезнь проявляется в лёгкой форме.
"Не надо выстраиваться в поликлиники в очередь за тестами — там только подхватите что-то более серьёзное", — предупреждал врач.
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