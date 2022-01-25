Мясников рассказал, как правильно лечить "омикрон"

Доктор Мясников озвучил особенности штамма COVID-19 "омикрон".

Александр Мясников сделал репост записи Владимира Соловьёва в своём Telegram-канале, как бы давая понять, что подписывается под каждым словом журналиста.

Многие медики сходятся во мнении, что "омикрон" протекает и лечится как обычная простуда.

"Рецепт простой: постельный режим, обильное питьё, тёплый чай, режим отдыха", — гласит информация в ТГ-канале.

Обращаться за медицинской помощью, по совету Мясникова, нужно лишь, когда высокая температура держится несколько дней подряд.

"Главная особенность омикрона — он поражает верхние дыхательные пути (например, горло), а лёгкие не трогает. У предыдущих штаммов опасность всегда была связана с угрозой именно для лёгких — в домашних условиях бороться с воспалением было невозможно. И тут важно понимать, что сейчас почти все новые случаи заболевания ковидом вызваны именно омикроном", — сообщается в ТГ-канале теледоктора.

Ранее медик советовал подписчикам воздержаться от посещения медицинских учреждений, если болезнь проявляется в лёгкой форме.

"Не надо выстраиваться в поликлиники в очередь за тестами — там только подхватите что-то более серьёзное", — предупреждал врач.

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