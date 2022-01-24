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Автор Светлана Нерадовская

Вирусолог описал наиболее вероятный сценарий будущего с COVID-19

Здоровье

Поскольку коронавирус претерпевает постоянные изменения, на смену "омикрону" с большой долей вероятности придёт другой штамм. Так считает вирусолог, научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачёв, который поделился своим мнением в беседе с Радио 1.

Вирусолог описал наиболее вероятный сценарий будущего с COVID-19

Учёный считает, что шансы на простое исчезновение COVID-19 крайне малы, и такой сценарий едва ли может рассматриваться в качестве основного. Скулачёв думает, что скорее у населения выработается иммунитет к коронавирусу либо в результате вакцинации, либо естественным путём, после перенесённого заболевания, либо путём смешения и того, и другого, и в результате человек будет надёжно защищён.

При этом эксперт полагает, что наиболее вероятен всё-таки третий возможный сценарий.

"Но боюсь, что при том количестве заражённых, которое дал "омикрон", всё-таки появится какой-то следующий вариант, который будет уходить от иммунитета и заражать людей через некоторое время, когда иммунитет у них ослабнет. Однако люди с иммунитетом всё равно болеют сравнительно легко", — поделился мнением Скулачёв.

А коллективный иммунитет к COVID-19 у граждан, по мнению эксперта, должен выработаться до конца текущего года. Скулачёв надеется, что к этому времени пандемия с закрытыми границами и локдаунами завершится, хоть коронавирус никуда не исчезнет.

"Вирус продолжит циркулировать и заражать людей, просто он будет не таким опасным, потому что иммунитет к нему появится у всех. Думаю, что это произойдёт в этом году. Если следующий вариант COVID-19 будет ещё слабее нынешнего, можно будет снимать все ограничения", — подытожил вирусолог.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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«В условиях COVID-19 придётся жить дольше, чем предполагалось» || Омикрон: что дальше? | «В теме»
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 максим скулачёв
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