Вирусолог: "омикрон" мог появиться из-за человека, больного СПИДом

Чем "омикрон" отличается от "дельты" и "классического" COVID-19, защищает ли хоть одна вакцина от нового штамма и почему лёгкость "омикрона" не делает его менее опасным для человека, рассказал Pravda.Ru вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Необычный штамм

— Алексей Анатольевич, почему именно "омикрон" получил такое широкое распространение относительно других вариаций вируса?

— Заразный очень. То есть человек заразился, причём не "дельтой". Он болел-болел, потому что он, как я предполагаю, был иммунноскомпрометированным человеком, например, больным СПИДом. В Южной Африке таких людей весьма много. Уровень вакцинации от коронавируса в ЮАР очень низкий. И вот человек болел, носил вирус долго. В такой ситуации вероятность появления нового варианта достаточно высока. У других штаммов:

бразильского,

южноафриканского,

"дельты",

британского,

было определённое количество мутаций, которые приводят к аминокислотным заменам, потому что рибонуклеиновая кислота кодирует вирусные белки, и мутации могут дать замену одной аминокислоты на другую, и это повлияет на свойства белка, например, белка шипа. Таких мутаций было весьма ограниченное количество во всех штаммах, которых я упомянул, а у "омикрона" их рекордное количество. Где-то 50 замен в разных белках, которые кодируют вирус, в том числе 30 в белке шипа и 10 в рецепторсвязывающем участке этого белка, это самый важный участок, он определяет способность вируса налипать на рецептор в слизистой оболочке, рецепторсвязывающий домен или участок. И вот там уже 10 мутаций. Так много никогда не было раньше.

"Омикрон" привлёк внимание, как необычайный, но при этом очень успешный штамм, потому что эти замены дали ему повышенную контагиозность. Это серьёзно изменит эпидемиологическую картину на ближайший период.

— С точки зрения клинической картины, симптомов "омикрон" отличается от "дельты" или классического коронавируса? Есть ли смысл дифференцировать, каким штаммом заболел человек?

— Конечно, есть смысл понять, каким штаммом заболел человек. Но, что касается симптомов, то мы не знаем сейчас всей картины, потому что слишком мало времени прошло.

По тем сведениям, которые поступают, симптомы более стёртые, лёгкие, "омикрон" вызывает меньше тяжёлых случаев и летальности. В пять раз меньше умирает людей от "омикрона", чем от "дельты".

Смертность от других штаммов, включая "дельту", где-то 2-2,5 %, а для "омикрона" 0,5 %, то есть пять человек на тысячу. Но радоваться-то нечему, потому что штамм более лёгкий, но мы не знаем всех последствий от него. Потому что есть неприятная штука, связанная со всеми коронавирусами группы SARS-CoV-2 и штаммами, — это постковидный синдром, серьёзные осложнения после того как болезнь закончилась: вирус уже не выявляется в организме, а последствия есть. Скорее всего, они будут и от "омикрона". Кроме того, он существенно более заразный, значит, заболеет больше людей. И нужно предельное внимание к этому штамму тоже.

Вирус — это не вакцина

— Хорошие новости в том, что некоторые вакцины дают защиту от "омикрона". По-видимому, ни одна вакцина не даёт защиту от заражения, но даёт возможность перенести его легче. Эти доказательства уже собраны и опубликованы.

Недавно было сообщение от Центра имени Гамалеи, что "Спутник" даёт защиту 75%.

Значит, у 75 человек из 100 привитых сформируется надёжный иммунитет против SARS-CoV-2 штамма "омикрон". Остальные 25% хотя бы частично, но будут защищены тоже. Я уже "Спутником":

вакцинировался,

ревакцинировался.

Мне кажется, что это верный способ действия в непростой ситуации.

— А как вы относитесь к концепции, что штамм "омикрон" — это так называемая "живая вакцина"?

— Если мы ничего не будем делать, какой бы штамм ни был, рано или поздно эпидемия закончится, потому что кому суждено переболеть — переболеют, дай бог, чтобы легко, и будет иммунитет за счёт перенесённого заболевания, правда, не такой длительный. Иммунитет к вирусам и другим агентам имеет разные сроки годности. У оспы иммунитет длиннее, а у COVID он существенно короче. Но тем не менее, если мы ничего делать не будем, то все переболеем, и эта история закончится, по крайней мере в том масштабе, который наблюдается сейчас.

Но считать, что "омикрон" — это живая вакцина, я думаю, легкомысленно, потому что мы не знаем постковидных последствий от этого заболевания.

Это будет видно через годы. Значит, лучше всё-таки не болеть, и в этом смысле "Спутник" или Moderna — это вакцина, а "омикрон" — это патогенный вирус, которого лучше избегать, и защищаться вакцинами, а не вирусом. У нас есть оружие, и грех его не применять. Из русских вакцин "Спутник", я считаю, очень приличный препарат.