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Автор Елена Былкина

Малышева рассказала, почему у некоторых мужчин растёт грудь

Здоровье

Елена Малышева посетила выставку "Сокровища гробницы Tутанхамона" и поставила диагноз древнему фараону. Ведущая программы "Жить здорово" оценила египетскую выставку, которая открылась в Москве на ВДНХ. 

Малышева рассказала, почему у некоторых мужчин растёт грудь

Теледоктор обратила внимание не только на великое наследие фараонов, но и на болезни правителей Египта, которые часто практиковали близкородственные браки. Елену Васильевну заинтересовал диагноз правителя династии Нового царства.

"Этот диагноз был поставлен ему в наше время. Наследственная гинекомастия. Болезнь, при которой у худого и стройного мужчины появляется женская грудь", — написала медик в своём Instagram-аккаунте.

Малышева объяснила, в чём причина данного генетического нарушения.

"Суть этой болезни проста. Мальчик рождается настоящим мужчиной. У него большое количество тестостерона — главного мужского полового гормона. А ещё у него есть особый фермент — ароматаза. Этот фермент часть тестостерона превращает в женские половые гормоны. В результате у мальчика появляется грудь", — рассказала врач.

Теледоктор отметила, что в наше время это состояние прекрасно лечится. Тогда же фараона подозревали в том, что он, будучи женщиной, выдаёт себя за мужчину.

Затронула ведущая и тему "мистических" смертей участников экспедиции 1922 года, которые обнаружили нетронутую гробницу Тутанхамона.

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ТУТАНХАМОН - ПОЧЕМУ ОН ТАК ИЗВЕСТЕН
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
Темы елена малышева
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