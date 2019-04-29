Сестрам Тутанхамона пришлось захватить трон, чтобы сохранить власть династии - исследователь

Египтолог Валери Анжено представила историкам свою версию прихода к власти известного египетского фараона Тутанхамона. На протяжении всей своей жизни Анжено изучала историю этого египетского правителя и пришла к выводу, что стать ему фараоном помогли сестры.



Закончилась десятилетняя реставрация гробницы Тутанхамона. Она разрушалась из-за большого числа туристов / Новости от 01.02.2019 15:55

После смерти Эхнатона, его сын - Тутанхамон не мог стать фараоном, поскольку ему было всего четыре года. Тогда две его сестры захватили власть, чтобы дождаться пока их младший брат, законный наследник трона повзрослеет. Всего у Эхнатона было шесть дочерей.

Египтолог полагает, что в древние письмена две сестры могли войти под одним именем, поэтому современные историки рассматривают теорию о том, что после смерти Эхнатона Египетом правила его жена - Нефернефруатон, однако никаких данных об этом фараоне не сохранилось.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о статуе египетского фараона, которая находилась в земле более 3300 лет. Фрагменты скульптур из розового гранита относятся ко времени правления фараона Рамзеса II, правившего Египтом с 1304 по 1237 гг. до нашей эры. В заявлении Высшего совета по вопросам древностей Египта сообщается, что найденные статуи относятся к храму Солнца, который археологи обнаружили в ходе работ на территории рынка в пригороде Эйн-Шамс (в переводе - "солнечный глаз"), расположенном на северо-востоке Каира.

Читайте также:

В Египте проходит референдум по изменению государственной конституции