Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"

Доктор Мясников объяснил, в каких случаях нужно обращаться к врачу при подозрениях на коронавирус.

Теледоктор отметил, что СМИ постарались посеять панику среди населения пугающей информацией о пандемии коронавируса.

Медик считает, что чрезмерное волнение вокруг COVID-19 сыграло с людьми дурную шутку. Мясников подтвердил, что число инфицированных "ковидом" действительно будет исчисляться сотнями тысяч. При этом медик обращает внимание на то, что течение болезни в большинстве случаев будет проходить легко, как при ОРЗ.

Мясников еще раз перечислил симптомы, которые являются сигналом для обращения к врачу:

Одышка при небольшой физической нагрузке или в покое… Если одышка появляется на 2-3-й день от первых появлений симптомов (повышения температуры, кашля), ограничивает физическую активность или возникает в покое — это всегда серьёзно.

Симптомы обезвоживания: головокружение, сухость во рту, сердцебиение, редкое мочеиспускание.

Постоянно высокая температура — выше 38.

Заторможенность, сонливость, апатия, спутанность мыслей.

Имеет смысл наряду с термометром иметь дома пульсоксиметр. Показатели 94% и ниже являются основанием для госпитализации".

Мясников уверен, что если панику не остановить, волна "омикрона" сметёт всё. Врач считает, что реакция на "омикрон" опаснее, чем сам штамм коронавируса.

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