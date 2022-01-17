Доктор Мясников объяснил, в каких случаях нужно обращаться к врачу при подозрениях на коронавирус.
Теледоктор отметил, что СМИ постарались посеять панику среди населения пугающей информацией о пандемии коронавируса.
Медик считает, что чрезмерное волнение вокруг COVID-19 сыграло с людьми дурную шутку. Мясников подтвердил, что число инфицированных "ковидом" действительно будет исчисляться сотнями тысяч. При этом медик обращает внимание на то, что течение болезни в большинстве случаев будет проходить легко, как при ОРЗ.
Мясников еще раз перечислил симптомы, которые являются сигналом для обращения к врачу:
Мясников уверен, что если панику не остановить, волна "омикрона" сметёт всё. Врач считает, что реакция на "омикрон" опаснее, чем сам штамм коронавируса.
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