Мясников: "Как бы борьба с "омикроном" не оказалась хуже самого "омикрона"

Доктор Мясников раскритиковал способы борьбы со штаммом COVID-19 "омикрон".

Врач отметил, что перед новой атакой коронавируса, необходимо пересмотреть стратегию и тактику борьбы с COVID-19. Медик считает, что то, что работало в первые волны, с "омикроном" работать не будет.

Мясников подчёркивает, что к смерти приводит не "омикрон", а разновидность коронавируса под названием "дельта".

Переболеют все

"Надо осознать, что инфекцию перенесут практически все — причём и невакцинированные и вакцинированные. Вакцина защитит от тяжёлого течения, вызванного Дельтой, Бетой и проч (эти штаммы никто не отменял!) и от Омикрона, если он всё-таки окажется более опасен, как нам сейчас представляется", — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Вирусологи, по словам теледоктора, надеются, что "омикрон" вытеснит другие, более тяжелые штаммы, и COVID-19 выродится в банальное сезонное ОРЗ, положив конец пандемии.

Имитация деятельности

Телеведущий скептически относится к попыткам одеть людей "в противогазы" и запереть всех дома. Такие методы медик назвал имитацией деятельности.

"Сегодня есть вакцины, сводящиеся смертность к минимуму. Но хотелось бы знать — каков план, в ситуации, когда мы все так или иначе переболеем в лёгкой форме. Как бы борьба с Омикроном не оказалась хуже самого Омикрона", — заключил медик.

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