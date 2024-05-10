Спасательная операция в Сербии: трое российских туристов найдены живыми в Овчарско-Кабларском ущелье

В Сербии успешно проведена операция по спасению трех российских туристов, которые потерялись в Овчарско-Кабларском ущелье, сообщает РИА Новости.
Сотрудники спасательной службы из города Чачак обнаружили на горе Каблар троих заблудившихся: двух женщин и мужчину из России.
"В настоящее время наши соотечественники находятся в безопасности. Призываем российских туристов проявлять осторожность и не отклоняться от размеченных пешеходных маршрутов," — заявили в российском посольстве в Белграде.
Овчарско-Кабларское ущелье, расположенное на расстоянии 160 километров к западу от Белграда, привлекает туристов своими бальнеологическими курортами, например Овчар Баня, и наличием нескольких средневековых монастырей.
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