Спасательная операция в Сербии: трое российских туристов найдены живыми в Овчарско-Кабларском ущелье

В Овчарско-Кабларском ущелье нашли потерявшихся россиян

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Сербии успешно проведена операция по спасению трех российских туристов, которые потерялись в Овчарско-Кабларском ущелье, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Камалян001 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сотрудники спасательной службы из города Чачак обнаружили на горе Каблар троих заблудившихся: двух женщин и мужчину из России.

"В настоящее время наши соотечественники находятся в безопасности. Призываем российских туристов проявлять осторожность и не отклоняться от размеченных пешеходных маршрутов," — заявили в российском посольстве в Белграде.

Овчарско-Кабларское ущелье, расположенное на расстоянии 160 километров к западу от Белграда, привлекает туристов своими бальнеологическими курортами, например Овчар Баня, и наличием нескольких средневековых монастырей.