Французский салат с консервированным тунцом, грецкими орехами, сельдереем и эстрагоном: удивите гостей вкусняшкой

Салат с консервированным тунцом по-французски: как приготовить

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат из тунца во французском стиле вам точно придётся по вкусу.

Фото: Own work by Judgefloro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Приготовленный с добавлением корнишонов, поджаренных грецких орехов, сельдерея и эстрагона и приправленный дижонской горчицей — он станет приятным дополнением к основному блюду.

Ингредиенты

1 столовая ложка измельчённого лука-шалота

Консервированный тунец в оливковом масле

1/4 стакана нарезанных стеблей сельдерея

1/4 стакана крупно нарезанных листьев сельдерея

2 столовые ложки мелко нарезанных корнишонов

Поджаренные грецкие орехи

1,5 столовой ложки крупно нарезанного эстрагона

1 столовая ложка майонеза

2 столовые ложки уксуса, можно также использовать лимонный сок

2 чайные ложки дижонской горчицы

2 чайные ложки зернистой горчицы

Соль по вкусу

Приготовление

Слейте с тунца оливковое масло и добавьте в миску среднего размера. Добавьте остальные ингредиенты. Перемешайте. Посолите. Подавайте на нарезанном багете, круассане или с листьями салата.