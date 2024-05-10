Французский салат с консервированным тунцом, грецкими орехами, сельдереем и эстрагоном: удивите гостей вкусняшкой
Салат с консервированным тунцом по-французски: как приготовить
1:09
Этот салат из тунца во французском стиле вам точно придётся по вкусу.
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Приготовленный с добавлением корнишонов, поджаренных грецких орехов, сельдерея и эстрагона и приправленный дижонской горчицей — он станет приятным дополнением к основному блюду.
Ингредиенты
- 1 столовая ложка измельчённого лука-шалота
- Консервированный тунец в оливковом масле
- 1/4 стакана нарезанных стеблей сельдерея
- 1/4 стакана крупно нарезанных листьев сельдерея
- 2 столовые ложки мелко нарезанных корнишонов
- Поджаренные грецкие орехи
- 1,5 столовой ложки крупно нарезанного эстрагона
- 1 столовая ложка майонеза
- 2 столовые ложки уксуса, можно также использовать лимонный сок
- 2 чайные ложки дижонской горчицы
- 2 чайные ложки зернистой горчицы
- Соль по вкусу
Приготовление
Слейте с тунца оливковое масло и добавьте в миску среднего размера. Добавьте остальные ингредиенты. Перемешайте. Посолите. Подавайте на нарезанном багете, круассане или с листьями салата.
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