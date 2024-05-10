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Французский салат с консервированным тунцом, грецкими орехами, сельдереем и эстрагоном: удивите гостей вкусняшкой

Салат с консервированным тунцом по-французски: как приготовить

1:09
Еда

Этот салат из тунца во французском стиле вам точно придётся по вкусу.

Салат с консервированным тунцом по-французски: как приготовить
Фото: Own work by Judgefloro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Приготовленный с добавлением корнишонов, поджаренных грецких орехов, сельдерея и эстрагона и приправленный дижонской горчицей — он станет приятным дополнением к основному блюду.

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка измельчённого лука-шалота
  • Консервированный тунец в оливковом масле
  • 1/4 стакана нарезанных стеблей сельдерея
  • 1/4 стакана крупно нарезанных листьев сельдерея
  • 2 столовые ложки мелко нарезанных корнишонов
  • Поджаренные грецкие орехи
  • 1,5 столовой ложки крупно нарезанного эстрагона
  • 1 столовая ложка майонеза
  • 2 столовые ложки уксуса, можно также использовать лимонный сок
  • 2 чайные ложки дижонской горчицы
  • 2 чайные ложки зернистой горчицы
  • Соль по вкусу

Приготовление

Слейте с тунца оливковое масло и добавьте в миску среднего размера. Добавьте остальные ингредиенты. Перемешайте. Посолите. Подавайте на нарезанном багете, круассане или с листьями салата.

Очень вкусный и полезный салат с тунцом и фетой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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