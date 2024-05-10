Инфекционист рассказал о скрытых опасностях, присущих старым книгам

Врач Никифоров: на книжных страницах отсутствуют инфекции

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров заявил NEWS. ru, что на книжных страницах нет никаких инфекций, и назвал сообщения о возможности заразиться чем-либо от отправленных книг, найденных в библиотеках Европы, чепухой.

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"Никаких инфекций на книжных страницах нет. Ни на новых, ни на старых. Можно, конечно, намазать страницы мышьяком, и, когда вы будете облизывать палец, чтобы эту страницу перелистнуть, соответственно, отравитесь. Желтая пресса пишет, что можно чем-то заразиться, это чепуха", — заметил Владимир Никифоров.

Ранее сообщалось, что за последние несколько недель из библиотек Европы изъяли тысячи книг, пропитанных мышьяком. Речь идёт об изданиях XIX века с зелёными обложками, в изготовлении которых использовалось опасное вещество. В частности, подобные книги были обнаружены в библиотеках Германии и Франции.