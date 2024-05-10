Больничный по ДМС: как оформить, есть ли ограничения и чем он отличается от ОМС

Обладатели полиса ДМС тоже могут оформить больничный

3:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Обладатели полиса добровольного медицинского страхования тоже могут оформить больничный. Медклиники предоставляют такую услугу, но с некоторыми ограничениями. Подробности рассказало АСН.

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Процедура оформления больничного по ДМС

Чтобы оформить больничный по ДМС, клиника должна быть подключена к программе добровольного медстрахования. В противном случае справка может быть выдана только по полису ОМС. Оформлением справок занимается терапевт.

Выдача листа нетрудоспособности возможна только в электронном формате. При этом документ оформляется в день обращения, а данные передаются работодателю в электронном виде.

Документы, необходимые для клиники и работодателя

Для оформления больничного по ДМС требуется минимум документов: паспорт, СНИЛС и номер полиса ДМС. Приносить их с собой не нужно — достаточно подать заявку онлайн, а бухгалтерия работодателя передаст сведения застрахованного лица в клинику.

Особенности оплаты больничного листа по ДМС

Поскольку визит к врачу является страховым случаем, все расходы на оплату больничного компенсирует страховая компания.

Порядок возмещения расходов:

Застрахованный получает медицинскую услугу.

Клиника передает сведения в страховую компанию.

Страховщик компенсирует затраты на лечение.

Во время больничного страхователь получает выплаты в зависимости от стажа работы:

Менее полугода: выплата не превышает суммы МРОТ в регионе регистрации.

От 6 до 60 месяцев: до 60% от зарплаты.

От 5 до 8 лет: до 80% от зарплаты.

8 лет и более: 100% от зарплаты.

Различия между больничным по ДМС и ОМС

Для работника разница между больничными по полисам ДМС и ОМС незначительна — размеры компенсаций примерно одинаковы. Исключение составляют сложные заболевания, которые не подпадают под добровольную страховку. В таких случаях расходы на лечение не компенсируются полисом ДМС и помощь можно получить только по ОМС.

Закрытие больничного листа по ДМС

При оформлении больничного по ОМС закрытие листка нетрудоспособности возможно в любой клинике РФ. В случае ДМС страховые услуги предоставляются только в медицинских учреждениях, указанных в полисе. Закрывать больничный можно также в тех клиниках, которые включены в программу ДМС.

В 2023 году некоторые страховщики предлагают услугу дистанционного оформления больничных листов. Эта опция доступна только при несложных заболеваниях, например ОРВИ.

Отказ в оформлении больничного листа по ДМС

В редких случаях клиника отказывает в выдаче больничного листа по ДМС. Это возможно, если:

страхователь некорректно оформил документы;

полис просрочен;

условия страхования изменились;

клиника прекратила сотрудничать со страховщиком;

данные о болезни, зафиксированные врачом, не дошли до страховой организации;

застрахованное лицо меняло документы и в организациях нет актуальной информации о новых бумагах клиента.

Бывает, что установленный врачом диагноз не входит в список доступных страховых случаев. В таком случае оформление больничного также недоступно, но можно обратиться в бесплатные медклиники по полису ОМС.

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