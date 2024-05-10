Больничный по ДМС: как оформить, есть ли ограничения и чем он отличается от ОМС

Обладатели полиса добровольного медицинского страхования тоже могут оформить больничный. Медклиники предоставляют такую услугу, но с некоторыми ограничениями. Подробности рассказало АСН.
Чтобы оформить больничный по ДМС, клиника должна быть подключена к программе добровольного медстрахования. В противном случае справка может быть выдана только по полису ОМС. Оформлением справок занимается терапевт.
Выдача листа нетрудоспособности возможна только в электронном формате. При этом документ оформляется в день обращения, а данные передаются работодателю в электронном виде.
Для оформления больничного по ДМС требуется минимум документов: паспорт, СНИЛС и номер полиса ДМС. Приносить их с собой не нужно — достаточно подать заявку онлайн, а бухгалтерия работодателя передаст сведения застрахованного лица в клинику.
Поскольку визит к врачу является страховым случаем, все расходы на оплату больничного компенсирует страховая компания.
Порядок возмещения расходов:
Во время больничного страхователь получает выплаты в зависимости от стажа работы:
Для работника разница между больничными по полисам ДМС и ОМС незначительна — размеры компенсаций примерно одинаковы. Исключение составляют сложные заболевания, которые не подпадают под добровольную страховку. В таких случаях расходы на лечение не компенсируются полисом ДМС и помощь можно получить только по ОМС.
При оформлении больничного по ОМС закрытие листка нетрудоспособности возможно в любой клинике РФ. В случае ДМС страховые услуги предоставляются только в медицинских учреждениях, указанных в полисе. Закрывать больничный можно также в тех клиниках, которые включены в программу ДМС.
В 2023 году некоторые страховщики предлагают услугу дистанционного оформления больничных листов. Эта опция доступна только при несложных заболеваниях, например ОРВИ.
В редких случаях клиника отказывает в выдаче больничного листа по ДМС. Это возможно, если:
Бывает, что установленный врачом диагноз не входит в список доступных страховых случаев. В таком случае оформление больничного также недоступно, но можно обратиться в бесплатные медклиники по полису ОМС.
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