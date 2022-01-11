"Инкубаторы новых вирусов": Мясников объяснил, как возникают мутации COVID-19

Доктор Александр Мясников объяснил, в каком случае в организме человека возникают новые мутации коронавирусной инфекции.

По словам медика, они нередко появляются у больных с иммунодефицитом. В организме таких пациентов COVID-19 способен изменяться в несколько раз быстрее, чем у всех остальных заражённых.

"В Кембридже был пациент с лимфомой, у него нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И "омикрон" так возник", — сказал Мясников в эфире канала "Россия 1".

Врач добавил, что следующие вирусы будут также появляться среди заражённых с иммунодефицитом. Доктор подчеркнул: таким людям требуется дополнительная защита от инфекции. Он порекомендовал прививать их как минимум тремя дозами вакцины.

В конце ноября 2021 года учёные из ВОЗ сообщили о выявлении нового омикрон-штамма коронавируса в Южно-Африканской республике. Специалисты установили, что эта разновидность распространяется по миру гораздо быстрее, чем индийская "дельта".

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