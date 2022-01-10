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Автор Елена Федорова

Иммунолог: "дельтакрон" - последний в цепочке поколений коронавируса

Здоровье

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о происхождении "дельтакрона". Сейчас эксперты спорят о том, можно ли считать так называемый гибрид "омикрона" и "дельты" новым штаммом коронавируса.

Иммунолог: "дельтакрон" - последний в цепочке поколений коронавируса

Жемчугов объяснил Радио 1, что вероятность соединения двух подвидов вируса крайне мала, ведь это против самой его природы.

"Не существует такого процесса, чтобы два вируса соединились. Это очень простые частицы, они могут существовать рядом до определённого периода. Тот, который быстрее размножается, обязательно вытеснит другой, в этом и есть смысл эволюции коронавируса", — сказал специалист.

Он также добавил, что "дельтакрон" мог унаследовать некоторые свойства штамма "омикрон" и штамма "дельта". Однако это не могло произойти из-за грязных пробирок, заявил эксперт. Жемчугов уверен, что "дельтакрон" стал результатом эволюции COVID-19 и сейчас является последним в цепочке поколений коронавируса.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что от штамма "омикрон" будет в разы больше смертей, чем от "дельты". Специалист спрогнозировал, как при новой разновидности вируса будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Елена Федорова, Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Елена Андреева
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