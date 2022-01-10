Иммунолог: "дельтакрон" - последний в цепочке поколений коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о происхождении "дельтакрона". Сейчас эксперты спорят о том, можно ли считать так называемый гибрид "омикрона" и "дельты" новым штаммом коронавируса.

Жемчугов объяснил Радио 1, что вероятность соединения двух подвидов вируса крайне мала, ведь это против самой его природы.

"Не существует такого процесса, чтобы два вируса соединились. Это очень простые частицы, они могут существовать рядом до определённого периода. Тот, который быстрее размножается, обязательно вытеснит другой, в этом и есть смысл эволюции коронавируса", — сказал специалист.

Он также добавил, что "дельтакрон" мог унаследовать некоторые свойства штамма "омикрон" и штамма "дельта". Однако это не могло произойти из-за грязных пробирок, заявил эксперт. Жемчугов уверен, что "дельтакрон" стал результатом эволюции COVID-19 и сейчас является последним в цепочке поколений коронавируса.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что от штамма "омикрон" будет в разы больше смертей, чем от "дельты". Специалист спрогнозировал, как при новой разновидности вируса будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

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