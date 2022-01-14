"Карусель тестов": Мясников раскритиковал статистику по "омикрону"

Врач и телеведущий Александр Мясников резко высказался по поводу статистики заражения омикрон-штаммом COVID-19 на Западе.

В эфире программы "Полный контакт" с Владимиром Соловьёвым доктор заявил, что многие западные страны устроили "карусель тестов", искажающую восприятие эпидситуации по коронавирусу.

Мясников убеждён: большое количество заболевших на Западе — это не главный показатель опасности "омикрона".

"Карусель миллиарда тестов в день, ни о чём не говорящая, потому что 99,99% — ОРЗ или бессимптомные заболевания", — сказал врач.

Медик добавил, что в большинстве стран, например, во Франции не увеличились показатели по количеству госпитализаций и смертности в связи с массовым распространением омикрон-разновидности коронавируса. Однако, по его мнению, статистика может пугать граждан и негативно влиять на восприятие эпидемиологической обстановки.

В конце ноября 2021 года "омикрон" впервые обнаружили в ЮАР. Этот штамм распространяется гораздо быстрее, чем "дельта".

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