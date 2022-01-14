За последние сутки в РФ выявили 23 820 заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила зампред российского правительства Татьяна Голикова.

"В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч, сегодня уже 23 820 случаев", — цитирует вице-премьера "Интерфакс".

Резкий рост суточного числа заражений COVID-19 в РФ начался накануне, 13 января. Тогда это показатель составил 21 155 заразившихся. Сутками ранее было выявлено 17946 случаев заражения.

Ранее Голикова заявила о неизбежном подъёме заболеваемости коронавирусом в РФ в связи с распространением омикрон-штамма.

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, количество новых случаев заражения новым вариантом COVID-19 может достичь "шестизначных показателей".

Российский президент Владимир Путин предположил, что у властей страны есть около двух недель, чтобы подготовиться к новой вспышке коронавирусной инфекции.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.