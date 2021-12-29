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Малышева раскрыла способ выявить рак, взглянув на человека

Здоровье

Врач Елена Малышева объяснила, как можно выявить онкологическое заболевание, взглянув на человека.

Малышева раскрыла способ выявить рак, взглянув на человека

По её словам, тёмно-коричневые полоски на теле пациента нередко говорят о наличии злокачественного новообразования в желудке. Об этом она заявила в эфире "Первого канала".

Телеведущая посоветовала зрителям внимательно осмотреть себя и в случае обнаружения полосок обратиться к профессионалам.

"Если в подмышечной области и на шее чёрная полоса, не думайте, что это вы аномально загорели. Это очень серьёзный симптом рака, который называется акантоз", — подчеркнула Малышева.

Врач-иммунолог Андрей Продеус также добавил во время передачи, что аналогичный симптом часто указывают на следующие опасные заболевания:

  • Поликистоз яичников;
  • Диабет;
  • Дерматит.

Он порекомендовал сходить на гастроскопию пациентам, заметившим у себя акантоз.

"Это поможет исключить риск рака желудка", — заключил специалист.

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Онкология: новые подходы к лечению/ лечение онкологии
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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