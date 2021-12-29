Врач Елена Малышева объяснила, как можно выявить онкологическое заболевание, взглянув на человека.
По её словам, тёмно-коричневые полоски на теле пациента нередко говорят о наличии злокачественного новообразования в желудке. Об этом она заявила в эфире "Первого канала".
Телеведущая посоветовала зрителям внимательно осмотреть себя и в случае обнаружения полосок обратиться к профессионалам.
"Если в подмышечной области и на шее чёрная полоса, не думайте, что это вы аномально загорели. Это очень серьёзный симптом рака, который называется акантоз", — подчеркнула Малышева.
Врач-иммунолог Андрей Продеус также добавил во время передачи, что аналогичный симптом часто указывают на следующие опасные заболевания:
Он порекомендовал сходить на гастроскопию пациентам, заметившим у себя акантоз.
"Это поможет исключить риск рака желудка", — заключил специалист.
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