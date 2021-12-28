Путин назвал очень высоким уровень нейтрализации омикрон-штамма "Спутником V"

Вакцинация российским противокоронавирусным препаратом "Спутник V" обеспечивает очень высокий уровень нейтрализации омикрон-штамма COVID-19, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, эффективность вакцины против нового варианта коронавируса показали исследования, проведённые в НИЦЭМ имени Гамалеи.

"Они провели исследования и "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "омикрон"... Уровень нейтрализации очень высокий", - цитирует ТАСС заявление Путина на неформальном саммите СНГ.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что в ходе предварительного исследования в центре имени Гамалеи российская вакцина продемонстрировала высокую вируснейтрализирующую активность против омикрон-штамма.

По мнению учёных, при заражения новым вариантом COVID-19 вакцинированным не будут грозить тяжёлое течение заболевания, а также госпитализация.

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял ранее об отсутствии необходимости сокращать срок ревакцинации "Спутником V" из-за омикрон-штамма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.