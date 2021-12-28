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Путин назвал очень высоким уровень нейтрализации омикрон-штамма "Спутником V"

Здоровье

Вакцинация российским противокоронавирусным препаратом "Спутник V" обеспечивает очень высокий уровень нейтрализации омикрон-штамма COVID-19, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин назвал очень высоким уровень нейтрализации омикрон-штамма "Спутником V"

По словам главы государства, эффективность вакцины против нового варианта коронавируса показали исследования, проведённые в НИЦЭМ имени Гамалеи.

"Они провели исследования и "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "омикрон"... Уровень нейтрализации очень высокий", - цитирует ТАСС заявление Путина на неформальном саммите СНГ.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что в ходе предварительного исследования в центре имени Гамалеи российская вакцина продемонстрировала высокую вируснейтрализирующую активность против омикрон-штамма.

По мнению учёных, при заражения новым вариантом COVID-19 вакцинированным не будут грозить тяжёлое течение заболевания, а также госпитализация. 

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял ранее об отсутствии необходимости сокращать срок ревакцинации "Спутником V"  из-за омикрон-штамма.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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