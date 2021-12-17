РФПИ: "Спутник V" вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к "омикрону"

Исследования подтвердили формирование устойчивого нейтрализующего ответа антител к омикрон-штамму COVID-19 после вакцинации препаратом "Спутник V". Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

"Предварительное лабораторное исследование НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи показывает, что "Спутник V" демонстрирует высокую вируснейтрализирующую активность против варианта "омикрон"», - цитирует сообщение фонда ТАСС.

По информации РФПИ, учёные полагают, что в случае заражения новым штаммом коронавируса вакцинированные смогут избежать тяжёлого течения заболевания, а также госпитализации.

Сообщается также, что использование вакцины "Спутник Лайт" в качестве бустера способствует увеличению эффективности других вакцин против омикрон-штамма.

Ранее зампред российского правительства Татьяна Голикова сообщила о выявлении в РФ 25 заразившихся штаммом COVID-19 "омикрон". По словам вице-премьера, случаи заражения зарегистрированы в Москве, Подмосковье, а также в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.

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