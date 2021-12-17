Два случая заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Петербурге

В Санкт-Петербурге выявили двоих заразившихся омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

"У двух граждан РФ, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон"", — цитирует представителя ведомства ТАСС.

По словам собеседника агентства, заразившихся изолировали в индивидуальных боксах инфекционного стационара. В связи с подтверждением случаев заражения новым вариантом COVID-19 проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ранее сообщалось о подтверждении заражения омикрон-штаммом у прибывшего из Конго студента медицинского университета в Ростове-на-Дону. Заразившегося молодого человека, а также тех, кто контактировали с ним, изолировали и взяли под меднаблюдение.

Согласно сведениям зампреда российского правительства Татьяны Голиковой, всего в РФ подтверждено уже 25 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Помимо Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, заболевших выявили в Москве и Подмосковье.

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