Омикрон-штамм COVID-19 выявили у прибывшего из Конго студента ростовского вуза

Омикрон-штамм коронавируса выявили у студента медицинского университета в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"У иностранного студента 22 лет, прибывшего из Республики Конго для обучения в ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом омикрон", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время заболевшего молодого человека изолировали в индивидуальном боксе моноинфекционного госпиталя. Сотрудники Роспотребнадзора определили круг людей, контактировавших с заразившимся. Их также изолировали и взяли под меднаблюдение.

Ранее зампред российского правительства Татьяна Голикова сообщила о подтверждении в стране 25 случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19. По словам вице-премьера, помимо Ростова-на-Дону, заразившихся новым вариантом коронавируса выявили в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге.

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