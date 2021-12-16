Голикова: в России выявили 25 случаев заражения омикрон-штаммом

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в России выявили уже 25 случаев заражения омикрон-штаммом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Pravda.Ru писала, что заместитель руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов назвал вероятность дальнейшего распространения омикрон-штамма COVID-19 высокой.

Глава екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Александр Семёнов поделился, какие сведения об "омикроне" удалось собрать учёным во время поездки в Южно-Африканскую республику. По его словам, сейчас новую разновидность коронавируса принято называть "лёгкой", однако у биологов нет доказательств, подтверждающих, что так будет всегда.

"Пока нет никаких расхождений с мировыми данными о преимущественно лёгком течении болезни. Но это не значит, что от "омикрона" никто не будет тяжело болеть", — сказал доктор в интервью РЕН ТВ.

Он также добавил, что медики из ЮАР оперативно отреагировали на новую угрозу. Вместе с тем Семёнов подчеркнул: моментальное распространение омикрон-варианта по миру вызывает серьёзное беспокойство, поэтому учёные обязаны и дальше выяснять, насколько этот штамм на самом деле заразен и опасен.

"Омикрон" впервые обнаружили в Южно-Африканской республике в конце ноября. Как отмечают гонконгские учёные, эта разновидность передаётся от человека к человеку в 70 раз быстрее, чем "дельта".

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