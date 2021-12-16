EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Госдуме сообщили, что медики просят быстрее принять законопроект о QR-кодах
Школьница провалилась в яму с кипятком в Подмосковье
Сябитова объяснила, где искать мужчин в Новый год: "За жемчугом нырять надо"
В Госдуме заявили, что регионы одобрили законопроект о QR-кодах
Шепелев хочет уехать из России: "Задумываюсь о другой жизни"
"Одноклассники" составили рейтинг регионов РФ по доброжелательности жителей
Не разъехались: в аэропорту "Шереметьево" столкнулись Boeing 777 и спецмашина
Петросян занялся спортом в клинических условиях: "Разбегаешься, входишь в ритм"
Тимошенко сыграла на барабанах после заседания Рады

В центре Гамалеи назвали вероятность распространения "омикрона" высокой

Здоровье

Заместитель руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов назвал вероятность дальнейшего распространения омикрон-штамма COVID-19 высокой.

В центре Гамалеи назвали вероятность распространения "омикрона" высокой

По его словам, обстановка во всём мире остаётся напряжённой. Судя по информации, которая поступает из других стран, количество новых заражений не идёт на спад, подчеркнул специалист.

"Вы видите по данным, поступающим из-за рубежа: в Норвегии, в Великобритании уже до 40% случаев — новый штамм "омикрон". Напряжённость не спадает, нужно принимать законы, обеспечивающие безопасность граждан", — сказал Логунов в эфире канала "Россия 24".

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что "омикрон" с большой вероятностью вытеснит доминирующий индийский дельта-штамм.

Первые случаи заражения новой разновидностью выявили в начале ноября в Южно-Африканской республике. По информации гонконгских учёных, омикрон-вариант распространяется в 70 раз быстрее, чем "дельта".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вирусолог раскрыл ГЛАВНЫЙ МИФ о новом штамме «ОМИКРОН»
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Шепелев хочет уехать из России: "Задумываюсь о другой жизни"
Как проявляется дегенерация жёлтого пятна: признаки и симптомы
"Одноклассники" составили рейтинг регионов РФ по доброжелательности жителей
Не разъехались: в аэропорту "Шереметьево" столкнулись Boeing 777 и спецмашина
Аквапоника: как современные технологии изменят сельское хозяйство в РФ
Петросян занялся спортом в клинических условиях: "Разбегаешься, входишь в ритм"
Тимошенко сыграла на барабанах после заседания Рады
Премьер-министр Испании призвал уменьшить напряжённость вокруг Украины
Школам Москвы рекомендовали уйти на каникулы с 27 декабря
Суд арестовал кассира из Ачинска, которая украла десятки миллионов рублей
Популярное
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго

Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Шоу-бизнес
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Здоровье
Чумаков рассказал об искусственном происхождении варианта коронавируса "омикрон"
Любовь Степушова Армения окончательно сдалась Азербайджану и Турции Любовь Степушова Дмитрий Соколов Почему корону дома Романовых носит Елизавета II Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Современные "Павлики Морозовы": правильно ли доносить на родителей? Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ
Здоровье
"Голубые таблетки": Мясников озвучил неожиданную причину заложенности носа
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Шоу-бизнес
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников