В центре Гамалеи назвали вероятность распространения "омикрона" высокой

Заместитель руководителя НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денис Логунов назвал вероятность дальнейшего распространения омикрон-штамма COVID-19 высокой.

По его словам, обстановка во всём мире остаётся напряжённой. Судя по информации, которая поступает из других стран, количество новых заражений не идёт на спад, подчеркнул специалист.

"Вы видите по данным, поступающим из-за рубежа: в Норвегии, в Великобритании уже до 40% случаев — новый штамм "омикрон". Напряжённость не спадает, нужно принимать законы, обеспечивающие безопасность граждан", — сказал Логунов в эфире канала "Россия 24".

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что "омикрон" с большой вероятностью вытеснит доминирующий индийский дельта-штамм.

Первые случаи заражения новой разновидностью выявили в начале ноября в Южно-Африканской республике. По информации гонконгских учёных, омикрон-вариант распространяется в 70 раз быстрее, чем "дельта".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.