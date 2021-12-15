Чумаков рассказал об искусственном происхождении варианта коронавируса "омикрон"

Вирусолог Пётр Чумаков заявил об искусственном создании недавно появившегося штамма коронавируса "омикрон". По мнению эксперта, англичане решили завершить пандемию COVID-19.

По словам Чумакова, омикрон-вариант нельзя назвать обычной мутацией. Злоумышленники включили в него все известные изменения. Вместе с этим специалист отметил, что в штамм добавили три аминокислоты, указывающие на сезонность COVID-19. Учёные не способны объяснить, как подобный элемент оказался в омикрон-варианте самостоятельно, подчеркнул вирусолог. Также его насторожила "супер ослабленность" штамма.

"Сейчас просто такой момент настал, когда по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию", — предположил Чумаков в эфире "Радио России".

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили об увеличении нагрузки на госпитали. По данным экспертов, из-за распространения варианта "омикрон", который обладает высокой заразностью, может вырасти смертность.

"Увеличится нагрузка на работников передовой линии и системы медицинской помощи, что может привести к большему числу смертей", — объяснили специалисты ВОЗ.

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