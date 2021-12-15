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ВОЗ прогнозирует рост нагрузки на здравоохранение и смертности из-за "омикрона"

Здоровье

Распространение омикрон-штамма коронавирусной инфекции грозит увеличением нагрузки на здравоохранение и ростом смертности, считают во Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ прогнозирует рост нагрузки на здравоохранение и смертности из-за "омикрона"

Как пояснили в женевской штаб-квартире ВОЗ, ожидается, что следствием распространения в мире нового штамма COVID-19 станет увеличение числа госпитализаций.

"Это увеличит нагрузку на работников передовой линии и системы медицинской помощи, что может привести к большему числу смертей", — цитирует сообщение организации ТАСС.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал перегрузки системы здравоохранения в РФ из-за омикрон-штамма. Специалист уточнил, что уровень нагрузки на медучреждения будет зависеть от патогенности и заразности нового варианта COVID-19.

Согласно сведениям вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в России пока подтверждено 16 случаев заражения омикрон-штаммом. Заболевшие выявлены среди 177 россиян, которые вернулись из ЮАР.

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Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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