Спецпосланник ВОЗ: число заражённых "омикроном" удваивается каждые два-три дня

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что новая разновидность COVID-19 "омикрон" продолжает распространяться стремительными темпами.

По его словам, количество пациентов с "омикроном" удваивается каждые два-три дня, передаёт телеканал Sky News. Специалист допустил, что вскоре вырастет количество летальных исходов от коронавирусной инфекции в связи с напряжённой эпидемиологической ситуацией.

"Проблема станет серьёзной", — подчеркнул Набарро.

Учёные ВОЗ убеждены: увеличение числа случаев заражения омикрон-штаммом приведёт к росту госпитализаций, повышению нагрузки на медучреждения.

Впервые новый вариант COVID-19 выявили в конце ноября в Южно-Африканской республике. Недавно исследователи из Гонконга выяснили, что "омикрон" способен передаваться от человека к человеку в 70 раз быстрее, чем "дельта".

В центре им. Гамалеи призывают не распространять сведения о "лёгкости" омикрон-штамма, так как он ещё не полностью изучен.

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