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Семёнов : "Омикрон" протекает легко, но это не значит, что так будет всегда

Здоровье

Глава екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Александр Семёнов поделился, какие сведения об "омикроне" удалось собрать учёным во время поездки в Южно-Африканскую республику.

Семёнов : "Омикрон" протекает легко, но это не значит, что так будет всегда

По его словам, сейчас новую разновидность коронавируса принято называть лёгкой, однако у биологов нет доказательств, подтверждающих, что так будет всегда.

"Пока нет никаких расхождений с мировыми данными о преимущественно лёгком течении болезни. Но это не значит, что от "омикрона" никто не будет тяжело болеть", — сказал доктор в интервью РЕН ТВ.

Он также добавил, что медики из ЮАР оперативно отреагировали на новую угрозу. Вместе с тем Семёнов подчеркнул:

"моментальное распространение" омикрон-варианта по миру вызывает серьёзное беспокойство, поэтому учёные обязаны и дальше выяснять, насколько этот штамм на самом деле заразен и опасен.

"Омикрон" впервые обнаружили в Южно-Африканской республике в конце ноября. Как отмечают гонконгские учёные, эта разновидность передаётся от человека к человеку в 70 раз быстрее, чем "дельта".

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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