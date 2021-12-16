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Биологи: "омикрон" научился проникать в организм грызунов — переносчиков чумы

Здоровье

Омикрон-штамм COVID-19 в результате серьёзных мутаций может проникать в организм грызунов, переносящих чуму. Об этом сказано в препринте научного исследования на сайте bioRxiv.

Биологи: "омикрон" научился проникать в организм грызунов — переносчиков чумы

Биологи сообщили, что коронавирус с помощью белков-шипов, использующихся для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране, обеспечивает доступ в клетку.

"В отличие от других органических соединений, вариант "омикрон", похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов", — считают исследователи.

Они также напомнили, что грызуны, которые живут в дикой природе и окрестностях городов, являются основными переносчиками чумы.

Ранее в ВОЗ заявили, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции вызывает серьёзные опасения.

Недавно гонконгские учёные выяснили: эта разновидность способна передаваться от человека к человеку в 70 раз быстрее, чем "дельта". При этом установлено, что большая часть пациентов переносит "омикрон" в лёгкой степени.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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