Омикрон-штамм COVID-19 в результате серьёзных мутаций может проникать в организм грызунов, переносящих чуму. Об этом сказано в препринте научного исследования на сайте bioRxiv.
Биологи сообщили, что коронавирус с помощью белков-шипов, использующихся для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране, обеспечивает доступ в клетку.
"В отличие от других органических соединений, вариант "омикрон", похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов", — считают исследователи.
Они также напомнили, что грызуны, которые живут в дикой природе и окрестностях городов, являются основными переносчиками чумы.
Ранее в ВОЗ заявили, что новый омикрон-штамм коронавирусной инфекции вызывает серьёзные опасения.
Недавно гонконгские учёные выяснили: эта разновидность способна передаваться от человека к человеку в 70 раз быстрее, чем "дельта". При этом установлено, что большая часть пациентов переносит "омикрон" в лёгкой степени.
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