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Вирусолог опроверг версию об искусственном происхождении штамма "омикрон"

Мир

У версии об искусственном происхождении штамма COVID-19 "омикрон" нет достаточной доказательной базы, заявил вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, комментируя Pravda.Ru предположение вирусолога Петра Чумакова о том, что южноафриканский штамм мог быть создан в лаборатории.

Вирусолог опроверг версию об искусственном происхождении штамма "омикрон"

"Я сомневаюсь в этой версии, потому что в пользу ее нет прямых доказательств... Но, может быть, есть интересанты, люди, которые захотели бы так сделать? Я их не вижу. Это очень опасное дело... Наконец, с какой целью это делалось? Я не вижу такой цели", — сказал эксперт.

По словам Аграновского, сомнения относительно версии об искусственном происхождении омикрон-штамма "перевешивают" существующие косвенные доказательства в пользу данного предположения.

"Я не вижу никаких смельчаков, которые могли бы рискнуть заняться такой тематикой, да еще выпустить в популяцию этот вирус из лаборатории в Южной Африки, никого не спрашивая, без всяких испытаний... Я сильно сомневаюсь. Хотя ничего нельзя опровергнуть наверняка", — добавил специалист.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков заявил об искусственном создании недавно появившегося штамма коронавируса "омикрон". По мнению эксперта, англичане таким способом решили завершить пандемию COVID-19.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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