Эксперты Роспотребнадзора оценили риски из-за неизвестной болезни в Африке

Специалисты Роспотребнадзора РФ оценили риски в связи с обнаружением в Южном Судане новой неизвестной болезни.

По словам экспертов, заболевание вряд ли проникнет на территорию РФ. Тем не менее, учёные продолжают следить за событиями в Африке, передаёт РИА Новости.

"Мероприятия по санитарной охране позволяют избежать завоза в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности из Южного Судана, с которым отсутствует прямое авиасообщение. Риска распространения предполагаемой болезни в РФ практически нет", — сообщили в профильном ведомстве.

Ранее радиостанция SABC Южного Судана со ссылкой на специалистов из местных органов здравоохранения проинформировала о том, что по меньшей мере 89 человек скончались на востоке государства от неизвестной болезни.

Изначально у пациентов подозревали холеру, однако пробы на неё у всех заражённых были отрицательными.

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