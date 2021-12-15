Специалисты Роспотребнадзора РФ оценили риски в связи с обнаружением в Южном Судане новой неизвестной болезни.
По словам экспертов, заболевание вряд ли проникнет на территорию РФ. Тем не менее, учёные продолжают следить за событиями в Африке, передаёт РИА Новости.
"Мероприятия по санитарной охране позволяют избежать завоза в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности из Южного Судана, с которым отсутствует прямое авиасообщение. Риска распространения предполагаемой болезни в РФ практически нет", — сообщили в профильном ведомстве.
Ранее радиостанция SABC Южного Судана со ссылкой на специалистов из местных органов здравоохранения проинформировала о том, что по меньшей мере 89 человек скончались на востоке государства от неизвестной болезни.
Изначально у пациентов подозревали холеру, однако пробы на неё у всех заражённых были отрицательными.
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