На востоке африканского Южного Судана 89 человек погибли от неизвестной болезни, сообщила во вторник южноафриканская радиостанция SABC.
ВОЗ незамедлительно отреагировала на это, отправив группу профессионалов в город Фангак, где разбушевалась неизвестная зараза, для расследования инцидента. Доступ туда затруднён из-за наводнений. Сейчас специалисты ждут вертолёт.
Местные чиновники здравоохранения в Фангаке говорят, что изначально они подозревали холеру, но пробы на неё у всех больных оказались отрицательными.
В соседнем штате Юнити наводнения в этом году усилили распространение таких заболеваний, как малярия. Кроме того, стихийное бедствие из-за нехватки продовольствия привело к недоеданию у детей.
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