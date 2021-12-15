Неизвестная болезнь "косит" людей в Африке: погибли 89 человек

На востоке африканского Южного Судана 89 человек погибли от неизвестной болезни, сообщила во вторник южноафриканская радиостанция SABC.

ВОЗ незамедлительно отреагировала на это, отправив группу профессионалов в город Фангак, где разбушевалась неизвестная зараза, для расследования инцидента. Доступ туда затруднён из-за наводнений. Сейчас специалисты ждут вертолёт.

Местные чиновники здравоохранения в Фангаке говорят, что изначально они подозревали холеру, но пробы на неё у всех больных оказались отрицательными.

В соседнем штате Юнити наводнения в этом году усилили распространение таких заболеваний, как малярия. Кроме того, стихийное бедствие из-за нехватки продовольствия привело к недоеданию у детей.

По данным ООН, в общей сложности более 700 тысяч человек пострадали от самых сильных наводнений за почти 60 лет, вызванных изменением климата.

После десятилетий конфликтов Южный Судан в 2011 году получил независимость от Судана.

За пределами столицы Джубы в стране очень плохая инфраструктура. Кроме того, почти всё население зависит от международной продовольственной помощи.

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