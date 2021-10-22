Вспышка неизвестной болезни убивает детей в Конго

По меньшей мере 165 детей умерли за последние два месяца в регионе Гунгу на юго-западе Демократической Республики Конго (ДРК) от неизвестной болезни.

Об этом сообщает в четверг государственное СМИ со ссылкой на региональные власти.

Как следует из опубликованного материала, болезнь, которая впервые появилась в конце августа прошлого года, особенно поражает детей в возрасте до пяти лет.

Глава областного отдела здравоохранения отметил, что у пострадавших есть признаки малярии и ещё одного – непонятного, которое приводит к анемии.

По словам мэра сельской коммуны Мукеди Алена Нзамбы, в его юрисдикции ежедневно регистрируется в среднем четыре смерти.

В район была направлена группа специалистов Минздрава Конго, чтобы попытаться определить источник инфекции и разработать меры защиты от заболевания.

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