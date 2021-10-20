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Педиатры бьют тревогу: детская смертность растёт от постковидного синдрома

Здоровье

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр Сергей Токарев заявил, что в мире растёт детская смертность из-за синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C), который является одним из проявлений постковида.

Педиатры бьют тревогу: детская смертность растёт от постковидного синдрома

"Дельта"-штамм в большей степени начал поражать детей и подростков и среди них в два раза, по данным зарубежных коллег, увеличилась встречаемость MIS-C, который может протекать тяжело и приводить к смерти. Наблюдается синдром даже у тех детей, которые переболели в легкой форме", — сообщил Сергей Токарев в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, характерные признаки синдрома — утомляемость, слабость и сонливость. Он опасен тем, что может привести к развитию у ребенка гипоксии и миокардита — воспалительного процесса в сердечной мышце.

Если после коронавируса у ребёнка несколько дней не спадает температура, болит живот, а также наблюдаются диарея, рвота, сыпь и конъюнктивит, то он нуждается во врачебном обследовании, подчеркнул Токарев.

Чаще всего дети с хроническими заболеваниями подвержены постковидному синдрому, который проявляется у них в виде мультисистемного воспаления, добавила инфекционист, педиатр, главный врач сети клиник "Династия" Татьяна Чаленко.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
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