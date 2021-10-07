Доктор Мясников рассказал, как бороться с постковидным синдромом

Врач Александр Мясников рассказал, что лечение постковидного синдрома является ответственностью переболевших.

Так, для того чтобы избавиться от последствий новой коронавирусной инфекции необходимы занятия физиотерапией и гимнастикой.

"Постковидный синдром можно лечить только самостоятельно — без помощи врачей. Врач не может помочь — он может предложить таблетку. Но таблетки от этого заболевания нет, должно пройти время. Врач может только посоветовать, что делать, но спасаться от постковидного синдрома придется самим, — сказал доктор в беседе с "Вечерней Москвой".

Кроме того, Мясников отметил, что важно отличать постковидный синдром от осложнений. Например, дыхательная недостаточность или тромбоэмболические осложнения — уже не синдром.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые подробно описала так называемый постковидный синдром. Медики перечислили главные симптомы: повышенная утомляемость, одышка, а также признаки когнитивной дисфункции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.