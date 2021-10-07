ВОЗ впервые дала подробное описание постковидного синдрома

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые подробно описала так называемый постковидный синдром. Соответствующий документ был опубликован на сайте организации.

Специалисты ВОЗ отметили, что 10-20% людей, переболевших коронавирусом, имеют "длительный COVID" или постковидный синдром. Данный недуг может появиться через три месяца после заражения коронавирусом. Его продолжительность достигает двух месяцев. Несколько раз могут сменяться острые фазы и периоды, когда пациент чувствует себя лучше.

Медики перечислили главные симптомы постковидного синдрома: повышенная утомляемость, одышка, а также признаки когнитивной дисфункции и другие симптомы, которые оказывают отрицательное влияние на здоровье человека.

По данным ВОЗ, подобные состояния наблюдаются у многих пациентов, переболевших коронавирусом, и их невозможно объяснить другими диагнозами, поэтому их решено было отнести к постковидному синдрому.

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