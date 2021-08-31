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Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против обязательной вакцинации

Мир

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отвергла заявления о необходимости массовой вакцинации против COVID-19, заявив, что пока рано подводить итоги, поскольку число смертей во всем мире увеличивается.

Речь никогда не шла о "науке": ВОЗ выступает против обязательной вакцинации

Заявление представителей ВОЗ прозвучало на фоне сообщения президента США Джо Байдена о планах по развертыванию госпиталей для лиц, которые были полностью вакцинированы.

В организации уверены, что вакцины еще необходимо доработать, так как в последнее время "в странах с высоким уровнем вакцинации, новые вакцины не смогли предотвратить смертность и возникновение серьезных заболеваний", пишет в своей статье о вакцинах автор издания Natural News.

По словам главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатаны, прорыва после массового применения вакцин не произошло из-за возникновения новых штаммов коронавируса.

"Уровень побочных эффектов после прививок беспрецедентно высок", — констатировала она.

Сотрудница ВОЗ пояснила, что не так давно была собрана группа экспертов — лучших специалистов со всего мира, которая займётся анализом каждого конкретного случая смерти после вакцинации.

Учёные полагают, что причиной мутации вируса стали вакцины.

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Автор: Евгения Патановская, Куратор: Любовь Степушова
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