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На исследование вакцины от штамма "Дельта" в России уйдёт как минимум год

Здоровье

Доцент кафедры биофизик МФТИ из Долгопрудного Олег Батищев призвал россиян продолжать вакцинироваться, несмотря на неизведанность препаратов от преобладающего штамма коронавируса "Дельта". По его словам, узнать эффективность препаратов можно будет приблизительно через год.

На исследование вакцины от штамма "Дельта" в России уйдёт как минимум год

"Прививаться обязательно нужно! Насколько эффективными будут новые варианты вакцины, узнаем примерно через год", - приводит интернет-издание "Подмосковье Сегодня" слова Батищева.

Ранее о модификации вакцин от COVID-19 заявили в Центре имени Гамалеи и Центре имени Чумакова. В скором времени реконструированные под штамм "Дельта" препараты должны поступить в оборот.

По мнению экспертов, раньше на рынок выйдет обновлённый "Спутник V". Вакцину "КовиВак" более сложно переделать из-за того, что она сделана на основе реального вируса.

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