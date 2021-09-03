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Инфекционист: штамм "дельта" COVID-19 наиболее опасен для детей до трёх лет

Здоровье

Штамм "дельта" коронавируса представляет наибольшую опасность для детей в возрасте до трёх лет, а также имеющих сопутствующие патологии, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Инфекционист: штамм "дельта" COVID-19 наиболее опасен для детей до трёх лет

"Коронавирус наиболее опасен для детей до трёх лет и детей с сопутствующей патологией, избыточной массой тела,  хроническими заболеваниями", — рассказал медик в интервью "Парламентской газете", отвечая на вопрос об опасности для детей штамма "дельта".

По словам Евгения Тимакова, у таких детей возможны осложнения коронавируса, в том числе мультисистемный воспалительный синдром. В единичных случаях заболевание может завершиться летальным исходом.

У небольшого процента заболевших регистрируют "постковидный" синдром, отражающийся на ЦНС и кишечнике.

"У остальных детей утяжеления процесса течения вирусной инфекции лично я пока не наблюдаю и в тех научных публикациях, которые мы видим, этого тоже не фиксируют", — отметил врач.

Он рассказал, что с распространением этого штамма в РФ дети стали болеть коронавирусом значительно чаще. В частности, число случаев заражения COVID-19 среди новорождённых увеличилось по сравнению с прошлой зимой в 26 раз.

Евгений Тимаков заявил, что пока не видит необходимости в массовой вакцинации детей от коронавируса. Врач отметил, что осложнения от COVID-19 и от прививок у детей в принципе могут быть сопоставимы.

"Пока вирус несильно изменился и не стал протекать у детей гораздо тяжелее, у нас есть время найти и подобрать хорошую вакцину, правильную дозу, чтобы в дальнейшем проводить вакцинацию детей", — сказал инфекционист.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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