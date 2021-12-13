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Иммунолог Крючков рассказал об особенностях вакцинации для защиты от "омикрона"

Здоровье

Иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор исследовательской компании "КЭГ" Николай Крючков рассказал, каким образом можно защитить себя от нового штамма "омикрон". ОБ этом пишет URA. RU.

Иммунолог Крючков рассказал об особенностях вакцинации для защиты от "омикрона"

По его мнению, спасти человека от заражения южноафриканским штаммом можно при помощи ревакцинации через короткий промежуток времени, через 4-5 месяцев.

"Надо срочно, параллельно с прививочной кампанией, заняться ревакцинацией. Причем, прививка через шесть месяцев, с учетом появления "Омикрона", это очень большой период. При прежних штаммах такой срок был нормальным, но сейчас лучше всего проводить процедуру через пять месяцев, а людям с хроническими заболеваниями через четыре", — проинформировал Крючков.

Эксперт добавил, что Британия уже официально объявила, что период ревакцинации у них проходит через три месяца.

Иммунолог уверен, что в результате ранней ревакцинации формируется достаточный титр нейтрализующих антител.

Исследователь подробно рассказал об опыте немецких и британских учёных, которые предлагают стимулировать иммунитет при помощи бустера после двукратной инъекции.

"Британские и немецкие ученые определили, что после бустера происходит минимальное падение эффективности инъекций. То есть, если человеку сделали две прививки и бустер, или он переболел и вакцинировался, или вакцинировался и переболел, то он получил "гибридный иммунитет", то есть антител много и нейтрализующих достаточно", — пояснил Крючков.

 

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Омикрон. Новый штамм коронавируса. Мнение врача.
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
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