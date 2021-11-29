Кого в первую очередь поразит новый штамм "омикрон"

По данным исследователей, новый штамм "омикрон" охотнее поражает тех, кто уже перенёс коронавирусную инфекцию.

Стремительно мутирующий COVID-19 снова удивляет своими необычными свойствами. Те, кто уже переболел "ковидом" надеются на свой иммунитет, однако новый вирус-мутант чаще выбирает себе в жертву именно тех, кто уже сталкивался со смертельно опасной болезнью.

Как сообщает Telegram-канал Baza, переболевшие COVID-19 легче заражаются новым омикрон-штаммом коронавируса.

Исследователи стараются расшифровать южноафриканскую мутацию коронавируса.

"Предварительно им удалось установить, что у людей, уже переболевших ковидом, может быть повышенный риск заражения омикрон-штаммом. Но вешать нос не стоит — ВОЗ подчёркивает, что достаточных данных у специалистов нет и исследования будут идти ещё недели", — пишет ТГ-канал.

Учёным предстоит выяснить, является ли омикрон более передаваемым в сравнении с прошлыми мутациями вируса, включая дельту.

Информации о новых симптомах и тяжести заболевания после инфицирования южноафриканским коронавирусом тоже пока нет.

Всемирная организация здравоохранения пытается выяснить, как омикрон-штамм реагирует на современные вакцины.

Учёные предполагают, что новые мутации позволяют вирусу обходить антитела и иммунный ответ. При этом на вакцинацию по-прежнему возлагают огромные надежды.

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