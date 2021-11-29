Россиян призвали не поднимать панику из-за нового омикрон-штамма COVID-19

Глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин попросил россиян не паниковать из-за обнаружения нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

По его словам, меры профилактики COVID-19 в РФ остаются прежними: вакцинация, последующая ревакцинация, ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.

"Сегодня совершенно не стоит поднимать панику", — подчеркнул специалист в эфире телеканала "Россия 24".

Гущин также посоветовал поучаствовать в прививочной кампании против коронавируса тем гражданам, которые ещё не решились на этот шаг. Кроме того, как отмечает специалист, спустя шесть месяцев после прививки следует пройти ревакцинацию.

В центре им. Гамалеи убеждены: пациенты с иммунитетом к COVID-19 гораздо лучше справляются с различными вариантами инфекции, даже с теми, которые вызывают серьёзные опасения в последнее время.

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