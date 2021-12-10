Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России приблизился к 56%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ к 10 декабря достиг 55,7%.

Согласно информации оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, на данный момент в России первым компонентом препаратов от COVID-19 привито уже 74 189 385 человек, полностью вакцинировались 67 260 355 жителей страны.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в настоящее время по уровню коллективного иммунитета в РФ лидирует Севастополь, где этот показатель достиг 83,7%.

"Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Республика Тыва, Московская область, Москва", — сообщила зампред правительства.

Она отметила, что в Магаданской области и Чечне зафиксировано уровень коллективного иммунитета незначительно снизился.

Голикова рассказала, что в 12 регионах РФ наблюдается улучшение ситуации с COVID-19. При этом в трёх регионах (Адыгея КЧР и ЧР) произошло ухудшение обстановки.

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