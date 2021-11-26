Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России приблизился к 52%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России к 26 ноября достиг 51,8%.

Как сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в стране первым компонентом вакцин от COVID-19 привились уже 69 468 166 человек, полностью прошли вакцинацию 60 795 702 жителей РФ.

По словам главы оперштаба, зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, в ряде регионов уровень коллективного иммунитета уже превысил 70%.

"Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%", — заявила вице-премьер.

Она сообщила также, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась за неделю на 6,1% и составила 175,6 случая на 100 тысяч населения.

Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге назвал РФ в числе стран, преодолевших пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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