Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России к 26 ноября достиг 51,8%.
Как сообщает оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в стране первым компонентом вакцин от COVID-19 привились уже 69 468 166 человек, полностью прошли вакцинацию 60 795 702 жителей РФ.
По словам главы оперштаба, зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, в ряде регионов уровень коллективного иммунитета уже превысил 70%.
"Это Севастополь, Чукотка, Тыва, Московская область и Москва, Карелия. Призываем другие субъекты подтягиваться к этим субъектам и в целом стремиться к цифре 80%", — заявила вице-премьер.
Она сообщила также, что заболеваемость коронавирусом в России снизилась за неделю на 6,1% и составила 175,6 случая на 100 тысяч населения.
Ранее директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге назвал РФ в числе стран, преодолевших пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.
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Согласно данным, собранным британским правительством, вакцинированные люди в возрасте до 60 лет умирают от осложнений ковида в два раза чаще, чем непривитые.