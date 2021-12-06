Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о выявлении в России первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.
Государственный деятель порекомендовал не ориентироваться на сведения из интернета, которые не прошли проверку.
"От кого информация пошла о том, что первые случаи появились? Давайте не будем комментировать неподтверждённые данные", — сказал Песков.
Тем не менее, по его словам, федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 проводит "определённую работу" в связи с обнаружением "омикрона" в других государствах, передаёт РИА Новости.
"Знаю, что в штабе проведена работа, все работают", — заключил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов предупреждал, что омикрон-штамм коронавируса с большой вероятностью придёт в Россию. По мнению специалиста, он способен вытеснить доминирующую разновидность "дельта".
Обновлено: по информации Роспотребнадзора, в РФ выявили два первых случая заражения вариантом COVID-19 "омикрон".
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