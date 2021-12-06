EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
CNN: США могут объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Первые вертолёты Ми-8АМТШ-ВН поступили в российскую армию
Посланник ЛГБТ в Европарламенте оскорбил всех христиан одним фото
Стало известно об отношении российских врачей к QR-кодам и вакцинации
Учёный-востоковед Сатановский рассказал, чем вызвана этническая преступность
Daily Mail: самой пьющей нацией мира признали австралийцев
Левшин: титул "Примадонна" прилепился к Пугачёвой случайно
Еврочиновники готовы "отодвинуть" Нюрнбергский кодекс
Десятилетие перемен: каких успехов достиг донской регион

Главный инфекционист США: "омикрон" пока менее опасен, чем "дельта"

Здоровье

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый омикрон-штамм COVID-19 быстро распространяется по стране, однако пока представляет меньшую опасность, чем "дельта", передаёт The Associated Press.

Главный инфекционист США: "омикрон" пока менее опасен, чем "дельта"

По его словам, пациенты с "омикроном" переносят заболевание в лёгкой форме и чаще всего не нуждаются в госпитализации. Как отметил Фаучи, "дельта" сейчас намного сильнее угрожает системе здравоохранения США, нежели новая разновидность коронавируса. Вместе с тем он призывал своих коллег-медиков не делать поспешных выводов.

"Мы действительно должны быть осторожны, прежде чем делать какие-либо умозаключения о том, что это менее серьёзный штамм", — сказал специалист.

Он также добавил, что в ближайшее время администрация американского лидера Джо Байдена может отменить ограничения на авиасообщение с ЮАР.

"Такие меры были введены, когда в Южно-Африканской республике "взорвался" вариант "омикрон", но в ООН раскритиковали подобные запреты", — пояснил Фаучи.

Дельта-штамм COVID-19 остаётся доминирующим в США. Его выявляют у 99% пациентов, заболевших коронавирусом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Опаснее дельты: ученые заявили о новом штамме COVID-19
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Учёный-востоковед Сатановский рассказал, чем вызвана этническая преступность
Daily Mail: самой пьющей нацией мира признали австралийцев
Левшин: титул "Примадонна" прилепился к Пугачёвой случайно
Десятилетие перемен: каких успехов достиг донской регион
Еврочиновники готовы "отодвинуть" Нюрнбергский кодекс
Десятилетие перемен
Работу вентилятора на шахте "Листвяжная" восстановили
Завершена проверка по случаю отравления 48 человек под Новосибирском
Инфекционист Тимаков объяснил, как защититься от COVID-19 на корпоративе
Назарбаев рассказал, как громко ругались Ельцин с Горбачёвым
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"

Лавров и Блинкен поспорили о ситуации в Незалежной во время встречи в Стокгольме, сообщает издание Bloomberg.

Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"
Момент аварийной посадки чуть не разбившегося самолёта S7 попал на видео
Происшествия
Момент аварийной посадки чуть не разбившегося самолёта S7 попал на видео
Здоровье
Врач из Латвии рассказала, почему привитые умирают от коронавируса
Мир. Новости мира
Нафтогаз обиделся на решение ФРГ по СП-2: "Издевательство"
Ирина Шлионская Не вернувшиеся с прогулки: загадка смерти двух японских школьниц Ирина Шлионская Любовь Степушова Военные паблики РФ и Украины обсудили "карту наступления" РФ на Украине Любовь Степушова Дмитрий Соколов Где в Москве обитает призрак Анны Монс — любовницы Петра I Дмитрий Соколов
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Россия
В Госдуме заявили, что россияне начнут массово терять квартиры
На борту американского круизного лайнера произошла вспышка COVID-19
Мир. Новости мира
На борту американского круизного лайнера произошла вспышка COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников