Главный инфекционист США: "омикрон" пока менее опасен, чем "дельта"

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый омикрон-штамм COVID-19 быстро распространяется по стране, однако пока представляет меньшую опасность, чем "дельта", передаёт The Associated Press.

По его словам, пациенты с "омикроном" переносят заболевание в лёгкой форме и чаще всего не нуждаются в госпитализации. Как отметил Фаучи, "дельта" сейчас намного сильнее угрожает системе здравоохранения США, нежели новая разновидность коронавируса. Вместе с тем он призывал своих коллег-медиков не делать поспешных выводов.

"Мы действительно должны быть осторожны, прежде чем делать какие-либо умозаключения о том, что это менее серьёзный штамм", — сказал специалист.

Он также добавил, что в ближайшее время администрация американского лидера Джо Байдена может отменить ограничения на авиасообщение с ЮАР.

"Такие меры были введены, когда в Южно-Африканской республике "взорвался" вариант "омикрон", но в ООН раскритиковали подобные запреты", — пояснил Фаучи.

Дельта-штамм COVID-19 остаётся доминирующим в США. Его выявляют у 99% пациентов, заболевших коронавирусом.

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