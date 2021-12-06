Специалист ВОЗ рассказала, как протекает COVID-19 при омикрон-штамме

Согласно данным первичных исследований, пациенты, заразившиеся "омикроном", переносят COVID-19 в более лёгкой форме. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

По её словам, учёные пока опасаются делать конкретные умозаключения, однако к этому моменту удалось установить, что на ранних этапах заболевания у людей с омикрон-штаммом не наблюдается каких-либо серьёзных симптомов или осложнений.

Тем не менее, как отметила Керхове, нужно рассматривать все варианты развития эпидемиологической ситуации.

"Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймём, у скольких из пациентов разовьётся тяжёлое заболевание", — сказала представитель ВОЗ в эфире CBS.

Она также добавила, что даже заражённые с лёгким течением COVID-19 при омикрон-штамме могут нуждаться в госпитализации и интенсивной терапии.

Первые случаи "омикрона" выявили в конце ноября в ЮАР. Учёные ВОЗ считают, что эта разновидность коронавируса может распространяться быстрее, чем дельта-вариант.