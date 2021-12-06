ВОЗ раскрыла данные по смертности от омикрон-штамма COVID-19

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнародовали данные по смертности от омикрон-штамма коронавируса.

Новая разновидность пока не спровоцировала ни одного летального исхода среди заразившихся, сообщается в Twitter-аккаунте ВОЗ.

Как отметил глава программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан, учёные будут ещё в течение нескольких недель определять уровень заразности "омикрона" в разных странах, а также оценивать, в какой форме пациенты чаще всего переносят заболевание.

"Мы собираемся получить ответы, которые сегодня необходимы всем", — подчеркнул Райан.

Первые случаи заражения новым омикрон-штаммом COVID-19 с 32 мутациями зарегистрировали в ЮАР в конце ноября. Ранее эксперты ВОЗ предположили, что этот вариант может распространяться по миру быстрее, чем "дельта".

По данным Минздрава, в российских медучреждениях нет пациентов, заражённых "омикроном".

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