Учёные Пенсильванского университета (Филадельфия, США) создали жвачку, которая нейтрализует коронавирус в слюне.
Как сообщается на официальном сайте образовательного учреждения, COVID-19 активно размножается в слюнных железах. По словам исследователя Генри Дэниэлла, коронавирус способен передаваться, когда заражённый пациент чихает, кашляет или просто разговаривает.
Согласно результатам предварительных исследований, жвачка действительно снижает вирусную нагрузку и предотвращает проникновение COVID-19 в клетки организма. В ближайшее время учёные намерены провести дополнительные клинические исследования, чтобы подтвердить безопасность нового средства для массового использования.
Ранее в ФМБА разработали противовирусный препарат "МИР-19". Руководитель агентства Вероника Скворцова заявляла, что он способен бороться со всеми штаммами COVID-19.
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