EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Уголовное дело о краже оборудования с "самолёта судного дна" передали в суд
Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья
В Латвии установили первые два случая заражения штаммом "омикрон"
Рыжков: СССР развалился не из-за США, а "благодаря" хаотичным реформам
Садальский пожаловался на шоу Малахова: "Сколько раз подставляли"
Китайский сухогруз сел на мель на Сахалине
Постаревшего Юрия Антонова не узнали коллеги
Ласицкене подала документы на визу в США для участия в ЧМ в июле
Главный инфекционист США: "Омикрон" пока менее опасен, чем "дельта"

Учёные из США создали жвачку, нейтрализующую коронавирус в слюне

Здоровье

Учёные Пенсильванского университета (Филадельфия, США) создали жвачку, которая нейтрализует коронавирус в слюне.

Учёные из США создали жвачку, нейтрализующую коронавирус в слюне

Как сообщается на официальном сайте образовательного учреждения, COVID-19 активно размножается в слюнных железах. По словам исследователя Генри Дэниэлла, коронавирус способен передаваться, когда заражённый пациент чихает, кашляет или просто разговаривает.

  • Специалист подчеркнул, что применение жевательной резинки, разработанной в университете, позволяет быстро защититься от опасной инфекции и уменьшить вероятность передачи заболевания.

Согласно результатам предварительных исследований, жвачка действительно снижает вирусную нагрузку и предотвращает проникновение COVID-19 в клетки организма. В ближайшее время учёные намерены провести дополнительные клинические исследования, чтобы подтвердить безопасность нового средства для массового использования.

Ранее в ФМБА разработали противовирусный препарат "МИР-19". Руководитель агентства Вероника Скворцова заявляла, что он способен бороться со всеми штаммами COVID-19.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
В Латвии установили первые два случая заражения штаммом "омикрон"
Рыжков: СССР развалился не из-за США, а "благодаря" хаотичным реформам
Садальский пожаловался на шоу Малахова: "Сколько раз подставляли"
Два участника встречи СМИД ОБСЕ, которую посетил Лавров, заразились COVID-19
Китайский сухогруз сел на мель на Сахалине
Учёные из США создали жвачку, нейтрализующую коронавирус в слюне
Постаревшего Юрия Антонова не узнали коллеги
Ласицкене подала документы на визу в США для участия в ЧМ в июле
Главный инфекционист США: "Омикрон" пока менее опасен, чем "дельта"
CNN: США могут объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"

Лавров и Блинкен поспорили о ситуации в Незалежной во время встречи в Стокгольме, сообщает издание Bloomberg.

Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"
Момент аварийной посадки чуть не разбившегося самолёта S7 попал на видео
Происшествия
Момент аварийной посадки чуть не разбившегося самолёта S7 попал на видео
Здоровье
Врач из Латвии рассказала, почему привитые умирают от коронавируса
Мир. Новости мира
Нафтогаз обиделся на решение ФРГ по СП-2: "Издевательство"
Ирина Шлионская Не вернувшиеся с прогулки: загадка смерти двух японских школьниц Ирина Шлионская Любовь Степушова Военные паблики РФ и Украины обсудили "карту наступления" РФ на Украине Любовь Степушова Дмитрий Соколов Где в Москве обитает призрак Анны Монс — любовницы Петра I Дмитрий Соколов
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Россия
В Госдуме заявили, что россияне начнут массово терять квартиры
На борту американского круизного лайнера произошла вспышка COVID-19
Мир. Новости мира
На борту американского круизного лайнера произошла вспышка COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников