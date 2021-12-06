Учёные из США создали жвачку, нейтрализующую коронавирус в слюне

Учёные Пенсильванского университета (Филадельфия, США) создали жвачку, которая нейтрализует коронавирус в слюне.

Как сообщается на официальном сайте образовательного учреждения, COVID-19 активно размножается в слюнных железах. По словам исследователя Генри Дэниэлла, коронавирус способен передаваться, когда заражённый пациент чихает, кашляет или просто разговаривает.

Специалист подчеркнул, что применение жевательной резинки, разработанной в университете, позволяет быстро защититься от опасной инфекции и уменьшить вероятность передачи заболевания.

Согласно результатам предварительных исследований, жвачка действительно снижает вирусную нагрузку и предотвращает проникновение COVID-19 в клетки организма. В ближайшее время учёные намерены провести дополнительные клинические исследования, чтобы подтвердить безопасность нового средства для массового использования.

Ранее в ФМБА разработали противовирусный препарат "МИР-19". Руководитель агентства Вероника Скворцова заявляла, что он способен бороться со всеми штаммами COVID-19.